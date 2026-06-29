REGIONE CAMPANIA. APPROVATA MOZIONE PICARONE PER REINTRODURRE PREFERENZE IN LEGGE ELETTORALE

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano
“Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato oggi, con una sola astensione, la mozione che ho presentato — insieme a tutto il Gruppo PD — per chiedere una riforma della legge elettorale nazionale che restituisca ai cittadini il diritto di scegliere direttamente i propri rappresentanti in Parlamento.”
Lo scrive il Consigliere Regionale del Partito Democratico Franco Picarone. 

La nostra Costituzione è chiara: la sovranità appartiene al popolo (art. 1) e il voto è personale, libero ed eguale (art. 48). Un sistema che impedisce agli elettori di indicare direttamente i propri candidati allontana le persone dalla politica e alimenta sfiducia verso le istituzioni.
Nella riforma elettorale in discussione a Roma serve trovare forme che consolidino il rapporto tra eletto ed elettore. Desta preoccupazione l’ipotesi di eliminare anche i collegi uninominali, che oggi rappresentano l’unico, seppur minimo, presidio di democrazia diretta nella scelta dei parlamentari. Si tratta di un passo ulteriore verso un Parlamento di soli nominati — nella direzione esattamente opposta a quella che questa mozione chiede.
Con il voto di oggi, la Campania parla con una voce quasi unanime su un tema che riguarda tutti, a prescindere dallo schieramento politico.

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