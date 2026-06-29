REGIONE CAMPANIA. APPROVATA MOZIONE PICARONE PER REINTRODURRE PREFERENZE IN LEGGE ELETTORALE

“Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato oggi, con una sola astensione, la mozione che ho presentato — insieme a tutto il Gruppo PD — per chiedere una riforma della legge elettorale nazionale che restituisca ai cittadini il diritto di scegliere direttamente i propri rappresentanti in Parlamento.”
Lo scrive il Consigliere Regionale del Partito Democratico Franco Picarone.
La nostra Costituzione è chiara: la sovranità appartiene al popolo (art. 1) e il voto è personale, libero ed eguale (art. 48). Un sistema che impedisce agli elettori di indicare direttamente i propri candidati allontana le persone dalla politica e alimenta sfiducia verso le istituzioni.
Nella riforma elettorale in discussione a Roma serve trovare forme che consolidino il rapporto tra eletto ed elettore. Desta preoccupazione l’ipotesi di eliminare anche i collegi uninominali, che oggi rappresentano l’unico, seppur minimo, presidio di democrazia diretta nella scelta dei parlamentari. Si tratta di un passo ulteriore verso un Parlamento di soli nominati — nella direzione esattamente opposta a quella che questa mozione chiede.
Con il voto di oggi, la Campania parla con una voce quasi unanime su un tema che riguarda tutti, a prescindere dallo schieramento politico.