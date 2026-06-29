NAPOLI, COMUNALI 2027. MARTUSCIELLO CON TAJANI: “CENTRO DESTRA, SERVE CANDIDATO CIVICO”

“Antonio Tajani ha ragione. Per Napoli serve un candidato sindaco civico. Abbiamo già un ventaglio di idee che proporremo agli alleati. Non serve a nessuno mettere bandierine. Napoli ha bisogno di un sindaco che non abbia altri incarichi. Che sia concentrato per ridare alla città decoro urbano, sicurezza e vivibilità. Lavoreremo in questa direzione, quella tracciata dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani”. Lo riferisce in una nota Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

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