NAPOLI, COMUNALI 2027. MARTUSCIELLO CON TAJANI: “CENTRO DESTRA, SERVE CANDIDATO CIVICO”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Antonio Tajani ha ragione. Per Napoli serve un candidato sindaco civico. Abbiamo già un ventaglio di idee che proporremo agli alleati. Non serve a nessuno mettere bandierine. Napoli ha bisogno di un sindaco che non abbia altri incarichi. Che sia concentrato per ridare alla città decoro urbano, sicurezza e vivibilità. Lavoreremo in questa direzione, quella tracciata dal nostro segretario nazionale Antonio Tajani”. Lo riferisce in una nota Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania.

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