A FISCIANO TAGLIO DEL NASTRO PER LA NUOVA STRUTTURA VIGNADONICA SENIOR CO-HOUSING

Taglio del nastro a Pizzolano di Fisciano per “Vignadonica Senior Co-Housing”, nel cuore della Valle dell’Irno, immersa in un contesto naturale che favorisce serenità e benessere, una nuova realtà dedicata all’accoglienza e alla cura. Presenti il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, il consigliere provinciale nonché sindaco di Siano Giorgio Marchese, la direttrice del Consorzio Sociale Valle dell’Irno Mariagrazia Sessa, insieme alla Presidente e sindaca di Baronissi Anna Petta ed altre autorità religiose, civili e militari. Un progetto innovativo che propone un modello abitativo capace di coniugare autonomia, sicurezza e vita comunitaria, offrendo agli ospiti un ambiente familiare e servizi professionali di alto livello.

“Una RSA che forse è unica nel suo genere in tutta la Regione Campania – ha dichiarato il sindaco Sessa – Parliamo di un centro all’avanguardia, capace di accogliere circa 45 anziani che necessitano di cure e supporto: un vero fiore all’occhiello per il nostro territorio”.

“Come Provincia – ha dichiarato il consigliere provinciale Marchese – siamo vicini a iniziative di questo tipo e ringraziamo il Consorzio Sociale “Valle dell’Irno” per il lavoro svolto nella frazione di Pizzolano, nel Comune di Fisciano. Gli anziani rappresentano ancora oggi una parte fondamentale delle nostre comunità e abbiamo il dovere di garantire loro risposte concrete e servizi adeguati. Strutture come questa svolgono un ruolo essenziale: offrono assistenza, sostegno e contribuiscono a far crescere il benessere delle nostre comunità”.

Un progetto moderno, inclusivo e attento ai bisogni delle persone, che arricchisce l’offerta socio assistenziale del territorio di Fisciano.