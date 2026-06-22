VERSO LE POLITICHE 2027. FRANCESCO BOCCIA (PD): “PARTITO DEMOCRATICO, M5S ED AVS BLOCCO POLITICO PRONTO AD ELEZIONI”

Partito democratico, Movimento 5 stelle e l’Alleanza verdi e sinistra “rappresentano un blocco politico e assolutamente aperto alle alleanze”, parola di Francesco Boccia, capogruppo del Pd in Senato. Nella lunga chiacchierata con l’Adnkronos, nel nuovo formato AdnTalks, intervistato dal direttore Davide Desario, il ‘quasi’ braccio destro della segretaria dem traccia una linea su quelle che sono state le polemiche degli ultimi giorni dopo la foto dei quattro leader del campo progressista, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, a tavola, in un ristorante nel centro di Roma. Ma non manca neanche di dare una stoccata al governo per l’atteggiamento nei confronti di Donald Trump e su come sta trattando le istituzioni, in particolare la commissione Covid, e su cosa potrebbe essere il centrodestra se dovesse accogliere Roberto Vannacci.

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