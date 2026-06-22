CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA. DOMANI IN COMMISSIONE AMBIENTE AUDIZIONE DEL COMMISSARIO VADALA’

La VII Commissione consiliare permanente “Ambiente, Energia, Protezione Civile”, presieduta dal Consigliere regionale Salvatore Flocco (M5S), si riunirà martedì 23 giugno 2026, alle ore 12,00, nella sala riunioni sita al terzo piano della Sede del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, per un’audizione sulle attività di bonifica delle discariche abusive e dei siti contaminati.
All’incontro parteciperà il Commissario Unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà.