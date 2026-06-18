CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA. I DUE APPUNTAMENTI IN AULA PRIMA DELLA PAUSA ESTIVA: 29 GIUGNO E 15 LUGLIO

Il Consiglio Regionale della Campania si riunirà il 29 giugno 2026, dalle ore 11,00 alle ore 17,30, per l’esame del Rendiconto della gestione dell’assemblea legislativa campana per l’esercizio finanziario 2025, per l’esame dei punti non esaminati dell’Ordine del Giorno della precedente seduta consiliare e di ulteriori argomenti; e il 15 luglio 2026, dalle ore 11,00 ad oltranza, per il Consiglio straordinario monotematico sul “Trasporto Pubblico Locale: analisi delle criticità, scelte strategiche, indirizzo politico per un sostanziale rinnovamento della gestione dell’Ente Autonomo Volturno s.r.l.”, richiesto dai Consiglieri di minoranza. E’ quanto ha deciso la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, e con la partecipazione del Vice Presidente della Giunta regionale della Campania, Mario Casillo, che, oggi, si è riunita, per la programmazione dei lavori consiliari.

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