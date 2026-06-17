A BENEVENTO CLEMENTE MASTELLA SPEGNE 80 CANDELINE CON PIANTEDOSI, MANFREDI E CASINI

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Il Sindaco di Benevento e leader del Movimento Noi di Centro Clemente Mastella si prepara, sabato 20 Giugno, a spegnere le sue 80 candeline di cui ben 50 spente nel corso di impegni politici. Un evento che assume anche un profondo sapore politico, considerato che all’appuntamento, in programma all’interno del Teatro Romano del centro sannita, prenderanno parte il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il Sindaco di Napoli e Presidente dell’Anci Nazionale Gaetano Manfredi ed il senatore Pierferdinando Casini, da piu’ parti indicato come il possibile successore di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica.

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