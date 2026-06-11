MARZANO (CONFAGRICOLTURA CAMPANIA): “REGIONE INTEGRI POLIZZE CONTRO EVENTI CATASTROFALI”

“La Regione Campania integri il sostegno alle assicurazioni agricole per garantire alle imprese una copertura adeguata contro i rischi climatici”

È l’appello del Presidente di Confagricoltura Campania, Fabrizio Marzano alla luce della nota del Ministero dell’Agricoltura indirizzata alle Regioni che ha chiarito la possibilità di intervenire con risorse proprie per rafforzare il contributo alle polizze assicurative agevolate. La nota ministeriale evidenzia come le risorse disponibili nell’ambito del Piano Strategico della PAC non siano attualmente sufficienti a garantire il livello massimo di contribuzione previsto, determinando una riduzione del sostegno pubblico riconosciuto agli agricoltori che hanno aderito agli strumenti assicurativi per la gestione del rischio.

“In un contesto segnato da eventi climatici sempre più frequenti e intensi, le assicurazioni agricole rappresentano uno strumento indispensabile per la tutela del reddito delle imprese”, sottolinea Marzano. “Ridurre il livello di sostegno pubblico rischia di scoraggiare l’adesione degli agricoltori proprio nel momento in cui la gestione del rischio dovrebbe essere rafforzata”. “Per questo – conclude Marzano – chiediamo alla Regione un segnale concreto e tempestivo a favore delle imprese che hanno scelto responsabilmente di assicurarsi”.

Share on: WhatsApp