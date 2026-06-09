ORDINE COMMERCIALISTI DI SALERNO. FOCUS SU PROCEDURE PER SNELLIRE ADEMPIMENTI CAMERA DI COMMERCIO

Migliorare le procedure di deposito delle pratiche telematiche per rendere il grande mondo degli adempimenti della vita societaria più facili: parte da qui il focus tecnico in programma giovedì prossimo, 11 giugno, dalle ore 15, presso il Saint Joseph Resort organizzato dalla Camera di Commercio di Salerno in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di Salerno. Dalla iscrizione di una nuova impresa al deposito bilanci, passando per il rinnovo delle cariche sociali, trasferimento quote di SRL, scioglimento, liquidazione e cancellazione di società di persone e capitali, nel corso dell’evento si approfondiranno i principali “Adempimenti Registro Imprese” con particolare attenzione agli aspetti tecnici più insidiosi e alle soluzioni condivise.

Modera i lavori il dottore commercialista Carmine Noschese; relatori la dott.ssa Silvia Piattelli Relatrice InfoCamere, Formazione e Knowledge, il dott. Francesco Vanacore Dottore Commercialista – Consigliere ODCEC Nocera Inferiore con delega alla digitalizzazione.

“Quest’evento – sottolinea il presidente dell’ODCEC Salerno Sergio Cairone – si inserisce nel più ampio programma di collaborazione messo in campo tra il nostro Ordine e la Camera di Commercio di Salerno per una maggiore condivisione degli iter cui sono tenute le imprese nel corso del tempo, in particolare per migliorare le procedure di deposito delle pratiche telematiche, snellire il deposito bilanci o l’iscrizione degli assetti organizzativi, evitando a monte pratiche errori. Un focus tecnico che è anche una sintesi dell’azione sinergica tra il nostro Ordine, l’Ente Camerale e il Registro Imprese per facilitare il tessuto imprenditoriale del territorio”.