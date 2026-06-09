LEGA CAMPANIA. NUOVE ADESIONI AL PARTITO DALLA PROVINCIA DI SALERNO: I SINDACI SONIA ALFANO E PINO PALMIERI

La Lega Campania continua a crescere e punta sul radicamento territoriale. Il coordinatore regionale Gianpiero Zinzi ha ufficializzato oggi l’ingresso nel partito di un gruppo di amministratori locali, consolidando la presenza della coalizione sul territorio.

“Stiamo costruendo una classe dirigente solida, fatta di sindaci che conoscono le priorità delle comunità e sanno tradurre le istanze locali in buona amministrazione” ha dichiarato Zinzi. “Il loro ingresso è un valore aggiunto per la Lega e per l’intero centrodestra regionale: la nostra coalizione si conferma punto di riferimento imprescindibile basato su competenza ed esperienza”. Ecco i nomi dei nuovi sindaci aderiscono alla Lega: Sonia Alfano, Sindaco di San Cipriano Picentino (Salerno); Pino Palmieri, Sindaco di Roscigno (Salerno); Pasquale Viscusi, Sindaco di Frasso Telesino (Benevento) e Consigliere Provinciale; Nino (Gaetano) Musto, Sindaco di Pietradefusi (Avellino); Steve Stellato, figura di riferimento per il centrodestra nel Casertano, che ha raccolto circa 7000 preferenze alle ultime elezioni regionali.

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