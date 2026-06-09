ROBERTO CELANO (FI): “IL MODELLO DI CAVA DE’ TIRRENI SIA DA ESEMPIO PER IL CENTRO DESTRA”

“Il risultato conseguito da Forza Italia in questa tornata amministrativa conferma la crescita costante del partito in provincia di Salerno e la sua centralità all’interno della coalizione di centrodestra.

I dati del primo turno avevano già evidenziato un trend estremamente positivo: a Salerno Forza Italia si è affermata come primo partito della coalizione e lista più votata dell’intera opposizione; ad Angri ha ottenuto un risultato di assoluto rilievo grazie all’impegno di Pasquale Mauri e della squadra azzurra; in numerosi altri comuni il partito ha consolidato la propria presenza e il proprio radicamento territoriale.

La vittoria di Raffaele Giordano a Cava de’ Tirreni, secondo centro della provincia, rappresenta oggi il coronamento di un percorso politico e amministrativo costruito con serietà, competenza e capacità di aggregazione. È una vittoria che premia innanzitutto il candidato sindaco, il suo profilo autorevole, la credibilità della proposta politica e il lavoro svolto dall’intera coalizione.”

Lo scrive, in una nota, il Coordinatore Provinciale di Forza Italia Roberto Celano.

Desidero rivolgere il mio ringraziamento ai dirigenti, agli amministratori, ai candidati, ai militanti e agli elettori che hanno contribuito a questo importante successo, con una particolare menzione alla classe dirigente di Forza Italia di Cava de’ Tirreni, che ha dimostrato grande senso di responsabilità, capacità organizzativa e visione politica.

L’esperienza cavese consegna un insegnamento chiaro a tutto il centrodestra provinciale: quando si avvia per tempo un percorso unitario, quando si individuano candidature di alto profilo, riconosciute e radicate sul territorio, e quando si costruisce una proposta credibile e vicina ai bisogni dei cittadini, il centrodestra non solo è competitivo, ma è nelle condizioni di vincere.

Per questo motivo il modello Cava de’ Tirreni deve rappresentare un riferimento per le prossime sfide amministrative. Il prossimo anno saranno chiamati al voto diversi importanti comuni della provincia e il centrodestra dovrà presentarsi con lo stesso spirito di unità, programmazione e apertura che ha caratterizzato questa esperienza vincente.

Il rafforzamento della presenza del centrodestra nei governi locali assume inoltre un valore strategico che va oltre il dato amministrativo. Vincere nei comuni significa costruire una classe dirigente sempre più preparata, rafforzare il rapporto con le comunità e creare le condizioni per competere con maggiore forza anche nelle competizioni sovracomunali e negli appuntamenti elettorali di livello provinciale, regionale e nazionale.

Forza Italia continuerà ad essere protagonista di questo percorso, forte del consenso ricevuto e della fiducia che tanti cittadini hanno scelto di accordarci. Un risultato che ci rende orgogliosi, ma che soprattutto ci carica di ulteriori responsabilità nei confronti dei territori e delle comunità che rappresentiamo.”