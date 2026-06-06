GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “DA GOVERNO MELONI AZIONI INCISIVE PER DIFESA AREE INTERNE”

“L’azione messa in campo dal Governo, presieduto dal premier Giorgia Meloni, per le aree interne, ha determinato un nuovo corso per queste affascinanti aree del Paese, che costituiscono una grande potenzialità

per lo sviluppo del turismo sostenibile, particolarmente nel Sud Italia, e per la crescita economica e sociali dei territori e del Paese. In tale ottica, l’approvazione del nuovo Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne rende tale percorso ancora più concreto e fattivo anche e soprattutto per i territori della Campania che, grazie al Governo nazionale, ha ottenuto l’istituzione di nuove aree Snai tra le quali “Fortore Beneventano” e “Alto Matese” a ciascuna delle quali e’ stato destinato un importante finanziamento iniziale di quattro milioni per la loro valorizzazione e rilancio”.

E’ quanto ha affermato il Vice presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore (FdI), partecipando alla prima giornata di lavori della Festa Tricolore di Fratelli d’Italia, ad Apice, in provincia di Benevento, dedicata al tema “Oltre le aree interne”.

“Gli importanti risultati ottenuti per le Aree Interne e particolarmente per il Sannio sono il frutto del valoroso lavoro di squadra messo in campo dai nostri Ministri, dai nostri Vice Ministri, in primis Edmondo Cirielli, dai nostri parlamentari ed europarlamentari e dalla nostra classe dirigente- ha aggiunto il Vice presidente Fabbricatore – a cominciare dal senatore e coordinatore sannita Domenico Matera”.

“Proseguiremo in questo intenso lavoro nella nostra Regione per stimolare la Giunta regionale ad affrontare con efficacia le problematiche delle aree interne, dalla sanita’ ai trasporti, all’istruzione, per potenziare i servizi e renderlo più attrattivo soprattutto per i giovani, contrastare lo spopolamento e costruire lo sviluppo turistico, economico e sociale” .

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