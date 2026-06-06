PARLAMENTO EUROPEO. ILARIA SALIS SI ISCRIVE A SINISTRA ITALIANA: “VERA ALTERNATIVA A BRUTTA DESTRA”

Ho deciso di chiedere la tessera di Sinistra Italiana”. Lo ha annunciato questa mattina l’eurodeputata Ilaria Salis, eletta due anni fa nelle liste di Avs, a margine dell’assemblea di European Left Alliance in corso a Milano. “Se io sono qui, devo ringraziare Avs, quindi ringrazio Nicola Fratoianni e anche Angelo Bonelli. Ormai sono quasi due anni che lavoro all’interno del gruppo The Left e in questo periodo ho avuto modo di lavorare a stretto contatto con Sinistra Italiana sia a Bruxelles sia qua sui territori”, ha detto Salis, accompagnata dal segretario Nicola Fratoianni. “Ho fatto questa scelta – ha spiegato l’eurodeputata – perché credo che il nostro percorso debba andare avanti in maniera ancora più unita da questo momento in poi. Sono contenta di entrare a far parte di questa meravigliosa comunità politica e di dare anche il mio contributo al partito e alla coalizione che sta costruendo un’alternativa, una vera alternativa a questa brutta destra”.

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