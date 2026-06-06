PARLAMENTO EUROPEO. ILARIA SALIS SI ISCRIVE A SINISTRA ITALIANA: “VERA ALTERNATIVA A BRUTTA DESTRA”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Ho deciso di chiedere la tessera di Sinistra Italiana”. Lo ha annunciato questa mattina l’eurodeputata Ilaria Salis, eletta due anni fa nelle liste di Avs, a margine dell’assemblea di European Left Alliance in corso a Milano. “Se io sono qui, devo ringraziare Avs, quindi ringrazio Nicola Fratoianni e anche Angelo Bonelli. Ormai sono quasi due anni che lavoro all’interno del gruppo The Left e in questo periodo ho avuto modo di lavorare a stretto contatto con Sinistra Italiana sia a Bruxelles sia qua sui territori”, ha detto Salis, accompagnata dal segretario Nicola Fratoianni. “Ho fatto questa scelta – ha spiegato l’eurodeputata – perché credo che il nostro percorso debba andare avanti in maniera ancora più unita da questo momento in poi. Sono contenta di entrare a far parte di questa meravigliosa comunità politica e di dare anche il mio contributo al partito e alla coalizione che sta costruendo un’alternativa, una vera alternativa a questa brutta destra”.

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