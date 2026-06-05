FUTURO NAZIONALE: OGGI CON ROBERTO VANNACCI A ROMA ANCHE IL DEPUTATO ATTILIO PIERRO

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

Ci sarà, tra gli altri, anche il deputato Attilio Pierro, a Roma, per la prima convention generale di Futuro Nazionale, il partito guidato da Roberto Vannacci. E lo stesso Pierro, proprio nella giornata di oggi, ufficializzerà la sua adesione a FN, confluendo all’interno del gruppo che sta nascendo alla Camera dei Deputati.

Attilio Pierro, dunque, si appresta a chiudere la sua esperienza politica all’interno di Forza Italia, dopo aver militato con la Lega di Matteo Salvini. Insieme a Pierro, con Futuro Nazionale, aderiranno numerosi amministratori locali della parte meridionale della Provincia di Salerno.

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