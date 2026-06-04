SEBASTIANO ODIERNA: “SCIOGLIMENTO COMUNE DI SARNO, MOMENTO DELICATO PER LA NOSTRA COMUNITA'”

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

“È un passaggio istituzionale che segna un momento delicato per la nostra comunità e che impone una riflessione seria e profonda sul presente e sul futuro della città.

Da cittadino prima e da consigliere regionale poi, con pieno senso di dovere verso la mia città, pretenderò chiarezza fino in fondo: su ciò che è accaduto, su ciò che non ha funzionato e su ciò che dovrà cambiare perché Sarno non debba mai più vivere una simile umiliazione istituzionale.”

Lo dichiara il Consigliere Regionale Sebastiano Odierna.

È il tempo della responsabilità, della trasparenza e dell’impegno affinché Sarno possa proseguire il proprio percorso amministrativo nel pieno rispetto delle regole democratiche e nell’interesse esclusivo della comunità.

Sarno merita attenzione, rispetto e stabilità istituzionale. È su questi valori che dobbiamo continuare a lavorare, con serietà e senso delle istituzioni.

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