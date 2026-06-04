MASSIMO GRIMALDI (COMMISSIONE MARE): “DA ARPAC DATI POSITIVI SU BALNEABILITA’, ORA AGISCA ANCHE REGIONE”

“I dati ARPAC confermano l’ottima qualità delle acque campane: il 98% della costa è balneabile e oltre il 90% è classificato come eccellente. Un risultato importante che valorizza il nostro patrimonio ambientale e rafforza l’attrattività turistica della Campania.”

Lo dichiara Massimo Grimaldi (Lega), presidente della Commissione Speciale Risorsa Mare del Consiglio regionale della Campania.

“Accanto a questi numeri incoraggianti restano però alcune criticità che interessano soprattutto le aree prossime alle foci dei corsi d’acqua e ai canali di scarico. Sul litorale domitio, che negli ultimi anni ha registrato importanti miglioramenti, è necessario completare definitivamente il percorso di risanamento ambientale e infrastrutturale.”

“Chiediamo alla giunta regionale guidata da Roberto Fico di adottare un vero piano straordinario per il completamento dei depuratori, il contrasto agli scarichi abusivi, il monitoraggio costante delle foci dei fiumi e il recupero dei tratti ancora non pienamente balneabili”.

“Se oggi la Campania è al 98%, l’obiettivo della Regione deve essere arrivare al 100%. Su questo misureremo l’efficacia dell’azione della giunta Fico. Perché ogni tratto di costa recuperato significa più tutela dell’ambiente, più turismo e maggiori opportunità di sviluppo per i territori”.