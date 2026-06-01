IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE MANFREDI AGLI EVENTI COMMEMORATIVI DEL 2 GIUGNO

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

Il 2 Giugno prossimo, nel giorno dell’80° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, parteciperà, su invito del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, alle tradizionali cerimonie celebrative della Festa della Repubblica Italiana e precisamente: alle ore 10,15, presso il Mausoleo di Posillipo, alla deposizione della corona ai Caduti; alle ore 11,00, presso Piazza del Plebiscito, alla cerimonia dell’Alzabandiera, seguita dalla lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana.

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