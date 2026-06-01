PRIMARIE DEL CENTRO SINISTRA. SCHLEIN E CONTE, IL BRACCIO DI FERRO SU REGOLE E VOTO ON LINE

E’, appena, iniziato il braccio di ferro tra Elly Schlein e Giuseppe Conte sulle regole da adottare per le Primarie del centro sinistra, l’evento elettorale con il quale tutti i partiti del Campo Largo, dovranno scegliere il nome del candidato Premier da indicare sulla scheda elettorale per le prossime elezioni Politiche del 2027.
Conte, che punta a raccogliere voti anche nell’area del Partito Democratico, sarebbe nettamente contrario ad un doppio turno modello ballottaggio che lo vedrebbe penalizzato, con i voti degli elettori centristi e moderati che andrebbero a sostenere il nome di Elly Schlein.
D’altra parte la Segretaria Nazionale del Partito Democratico, almeno per il momento, ha chiuso all’ipotesi di un voto on line, senza la presenza fisica dei gazebo, che, di certo, aumenterebbe la partecipazione al voto degli elettori del Movimento 5 Stelle.