LA SOCIETA’ DI BROKERAGGIO MARK BROKER LANCIA I PIANI PER IL WELFARE AZIENDALE DEGLI ENTI

Novità normative in tema di agevolazioni sanitarie per i dipendenti degli Enti Locali

Il nuovo CCNL Enti Locali prevede all’art 45 (Welfare integrativo), in sede di contrattazione integrativa, la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale tra i quali polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.

In quanto società di brokeraggio specializzata in Enti Locali, negli ultimi anni ci siamo dedicati allo studio del Welfare ed in particolare di quello Sanitario (per Enti e Aziende).

Abbiamo individuato fornitori di rilevanza nazionale che gestiscono piattaforme per il Welfare e prodotti specialistici di Welfare Sanitario con premi a partire da € 180,00 annui lordi a persona e che offrono prestazioni di vario genere (rimborsi sia del ticket pubblco che di professionisti privati, per visite specialistiche, lenti, odontoiatria; possibilità di fare prevenzione).

Siamo a disposizione per incontri dedicati presso le sedi comunali

Per contatti 3287955397 Marco Matta

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