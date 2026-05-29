LA NUOVA LEGGE ELETTORALE. ROBERTO VANNACCI (FUTURO NAZIONALE): “DOVE SONO LE PREFERENZE?”

“Il centrodestra ha depositato un nuovo testo dentro al quale sono confluite un po’ di modifiche tecniche su ballottaggio, premio di maggioranza e allineamento esiti tra Camera e Senato, ma non ha inserito le preferenze a differenza di quanto sosteneva Meloni e Fratelli d’Italia. Un’altra presa in giro”. Così all’AdnKronos, Roberto Vannacci leader di Futuro Nazionale, interpellato sulla riforma della legge elettorale. “Nessun partito attualmente facente parte di quella che si fa chiamare alleanza di centrodestra -sottolinea- vuole restituire la sovranità al popolo ma tutti preferiscono mantenere il potere nell’ambito delle segreterie dei partiti”. “Noi ci batteremo per introdurle sia in commissione che in aula -assicura- . Noi siamo dalla parte dei cittadini e stiamo lontani dai giochi di potere e dalle dinamiche di palazzo”.

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