PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IL MINISTRO ZANGRILLO: “250MILA ASSUNZIONI NEL 2026, 1 MILIONE ENTRO IL 2028”

“Assumere un milione di persone nei prossimi 6, 7 anni significa uno sforzo di reclutamento significativo ma sono molto ottimista, anche se è un obiettivo molto sfidante “. Lo ha affermato il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, precisando che “abbiamo necessità di un ricambio generazionale in quanto nel 2032 perderemo un milione di persone che maturano i requisiti per la pensione” intervenendo al Festival dell’Economia di Trento organizzato da ‘Il sole 24 ore’ e Trentino Marketing. “Nel 2026 contiamo di assumere tra 200 e 250mila persone, quindi abbiamo un piano di reclutamento che è in linea con i valori che abbiamo registrato negli ultimi tre anni” ha annunciato Zangrillo ricordando anche che nel solo gennaio sono state assunte 24.100 persone, delle quali “una parte significativa dedicata al comparto sanità e un’altra parte significativa dedicata agli enti locali”.

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