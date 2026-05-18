RAFFAELE AVETA (M5S): “DEPOSITATA MOZIONE IN CONSIGLIO CONTRO CRP A CASTEL VOLTURNO”

Redazione Agenda PoliticaNews dalla Regione Campania

“Ho depositato una mozione in Consiglio regionale per chiedere alla Regione Campania di esprimere formalmente la propria contrarietà alla realizzazione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri a Castel Volturno. Non è accettabile che un territorio già segnato da fragilità sociali, ambientali e infrastrutturali venga individuato come sede di una struttura che rischia di aggravare tensioni e marginalità, invece di accompagnare un percorso di riscatto e rigenerazione”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Raffaele Aveta.

“La mozione impegna la Giunta regionale ad attivare ogni opportuna interlocuzione con il Governo, con il Ministero dell’Interno e con tutti i soggetti competenti, per chiedere la revisione della scelta localizzativa e la sospensione delle iniziative conseguenti. Castel Volturno ha bisogno di investimenti in sicurezza urbana, servizi pubblici, inclusione sociale, tutela ambientale e sviluppo sostenibile, non di decisioni calate dall’alto”.

“La gestione dei fenomeni migratori richiede strumenti efficaci, proporzionati e rispettosi della dignità della persona, come ha richiamato anche il vescovo Pietro Lagnese. I CPR, invece, sollevano forti perplessità sulla loro reale efficacia e sulla compatibilità con obiettivi di coesione sociale”.

“Il Consiglio regionale ha ora l’occasione di esprimersi con un atto ufficiale: Castel Volturno non può essere trattata come una periferia su cui scaricare scelte sbagliate. Deve essere sostenuta come comunità viva, complessa, strategica per il futuro della provincia di Caserta e dell’intera Campania”.

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