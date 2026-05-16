IL PRESIDENTE FICO A SALERNO PER INIZIATIVA DEL M5S SU NOVA 2026: L’IMBARAZZO SUL CAMPO LARGO

Roberto Fico, a Salerno, nel cuore della campagna elettorale per le Comunali, dove il Campo Largo si è frantumato dinanzi alla candidatura di Vincenzo De Luca. Il Presidente della Regione, evidente in imbarazzo, ha provato a glissare sul tema delle alleanze sul territorio, rilanciando la necessità di trovare un’intesa in occasione delle elezioni politiche del 2027.

“A Salerno” scrive l’ex Consigliere Regionale del M5S Michele Cammarano, ” cittadine e cittadini, rappresentanti di associazioni, realtà territoriali e mondo civico si sono ritrovati per confrontarsi, ascoltarsi e costruire insieme proposte concrete per il futuro del Paese.

C’è chi pensa la politica come chiusura e interesse di pochi, e chi invece sceglie di aprire spazi reali di confronto, partendo dalle persone, dai territori e dai bisogni concreti. NOVA è questo: dare voce ai cittadini per trasformare idee e proposte in un contributo reale per il programma della coalizione progressista. Oggi abbiamo affrontato tanti temi centrali: lavoro, stipendi, tasse, energia, ambiente, scuola, sanità, diritti e legalità, con un confronto vero, diretto e partecipato.