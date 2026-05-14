SALVATORE FLOCCO (M5S): “BANDIERE BLU IN CAMPANIA, CONFERMA TERRA DI ECCELLENZA PER TURISMO”

“La conferma delle 20 Bandiere Blu in Campania rappresenta un riconoscimento che certifica la qualità delle nostre acque, dell’ambiente e dei servizi turistici offerti dai nostri territori costieri. Un risultato che rafforza l’immagine della Campania come meta balneare di eccellenza”. Lo dichiara Salvatore Flocco, presidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale della Campania, commentando i Comuni premiati dalla Foundation for Environmental Education.

“Questo traguardo è frutto di un patrimonio naturalistico eccezionale e dell’impegno costante delle nostre comunità, degli operatori e delle amministrazioni, e ribadisce il ruolo decisivo delle istituzioni nel preservare l’equilibrio ambientale del litorale campano”.

“Dal Casertano al profondo Cilento, passando per Capri e la Penisola sorrentina, i risultati ottenuti dai nostri Comuni ci indicano la strada da seguire: rafforzare l’impegno per la tutela delle coste, garantire standard ambientali sempre più elevati e promuovere lo sviluppo sostenibile delle nostre amate località”.