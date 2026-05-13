CONSULENTI DEL LAVORO SALERNO: AL VIA NEXT, NUOVO CORSO DI FORMAZIONE PER PRATICANTI

Ha preso ufficialmente il via il nuovo corso per praticanti promosso dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro, un percorso formativo completamente rinnovato che ha registrato l’adesione di 40 partecipanti, confermando il forte interesse delle nuove generazioni verso una professione in continua evoluzione.

Il percorso formativo, che si concluderà il 29 settembre 2026, vede il coinvolgimento di esperti, di professori universitari e dei consulenti del Lavoro del Centro Studi “Erasmo Formetta”.

«Formare oggi un consulente del lavoro – commenta il presidente dell’Ordine Marcello Zinno – significa preparare un professionista ad affrontare le sfide del futuro con competenza, responsabilità e visione. Il successo di adesioni registrato – prosegue Zinno – rappresenta un segnale importante e testimonia la volontà dei giovani praticanti di investire in una formazione qualificata e al passo con i tempi. Con questa iniziativa, giunta alla 41esima edizione, l’Ordine – conclude – conferma il proprio impegno nella valorizzazione della professione e nella costruzione di percorsi formativi capaci di rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro sempre più dinamico, innovativo e interconnesso».

L’obiettivo del nuovo percorso è fornire ai praticanti non solo solide competenze tecnico-giuridiche, ma anche strumenti innovativi e capacità trasversali indispensabili per affrontare le sfide del mercato. Il programma è stato, infatti, ripensato per coniugare preparazione tecnica, approccio multidisciplinare e capacità di interpretare i nuovi scenari del mercato del lavoro. Ampio spazio sarà dedicato ai temi della trasformazione digitale, dell’innovazione organizzativa, dell’utilizzo delle nuove tecnologie negli studi professionali e dell’evoluzione normativa collegata ai processi di cambiamento.