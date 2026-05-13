SALERNO. MATTEO GALILEO (SALERNO DEMOCRATICA): “UNA TASK FORCE PER I FINANZIAMENTI PER LO SPORT”

“Creare una task force, all’interno della prossima amministrazione comunale di Salerno, per individuare ed intercettare i tantissimi fondi che sono a disposizione del mondo dello sport.” Lo dichiara Matteo Galileo, candidato al Consiglio Comunale nella lista di Salerno Democratico, a sostegno della candidatura a Sindaco di Franco Massimo Lanocita.
“Oggi,” continua Galileo, “consulente della Federazione Italiana Ciclismo, esistono diverse possibilità per le pubbliche amministrazioni di candidare progetti a forme di finanziamento nazionali, regionali ma anche della società pubblica Sport e Salute. Bisogna, a tutti i costi, intervenire in un settore, quello dello sport di base, che, per decenni, è stato completamente dimenticato da parte di chi, oggi, vorrebbe continuare a mal governare la città.”