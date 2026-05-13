PROVINCIA DI SALERNO. IL PRESIDENTE PARENTE A ROMA PER L’ELEZIONE DEL NUOVO PRESIDENTE UPI

Questa mattina a Roma, si è tenuta l’Assemblea UPI per l’elezione del nuovo Presidente e per l’approvazione delle linee programmatiche.

Servono interventi mirati per consolidare le Province, un quadro normativo certo che ne valorizzi le funzioni e un sistema elettorale pienamente rappresentativo di una istituzione costitutiva della Repubblica, risorse adeguate e rispondenti ad assicurare il pieno esercizio delle funzioni e a garantire diritti e servizi alle comunità rappresentate, un’organizzazione amministrativa efficiente con un personale adeguato allo svolgimento dei compiti assegnati.

Sono queste le premesse politiche alla base del documento “Punti programmatici per la fine della legislatura” approvati all’unanimità dall’Assemblea generale UPI, riunita a Roma per eleggere il nuovo Presidente UPI.

Il documento, votato dagli oltre duecento delegati, Presidenti e consiglieri delle 88 Province italiane, fissa alcuni punti su cui si impegna la nuova presidenza UPI, partendo dalla consapevolezza che l’approssimarsi della fine del mandato non consente né al Governo né al Parlamento di realizzare una riforma organica della Legge Delrio o del TUEL.

Per questo tra i punti programmatici si chiede che, nel tempo rimasto, si realizzino alcuni interventi mirati al consolidamento delle Province nel primo provvedimento normativo utile, a partire dal riallineamento delle scadenze dei mandati degli organi, per superare la confusione attuale e dalla reintroduzione della Giunta provinciale, per consentire un funzionale governo collegiale dell’ente.

Quanto alla prossima Legge di Bilancio, l’Assemblea Generale UPI chiede che sia garantita la stabilità finanziaria delle Province e sia valorizzata la capacità di spesa per investimenti per la messa in sicurezza e la manutenzione delle scuole secondarie superiori e della viabilità provinciale.

Per la Provincia di Salerno, presenti oltre al Presidente Giuseppe Parente, i Consiglieri Giuseppe Lanzara, Elio Guadagno, e Giorgio Marchese che in una dichiarazione congiunta, esprimono il loro apprezzamento per l’approvazione delle linee programmatiche e per l’elezione di Enzo Lattuca.