CASERTA. MASSIMO GRIMALDI (LEGA): “AEROPORTO GRAZZANISE INSERITO IN PIANO NAZIONALE”

“L’inserimento dello scalo di Grazzanise nel nuovo Piano nazionale degli aeroporti è una notizia straordinaria per la Campania e per tutto il territorio casertano. Il riconoscimento di una battaglia politica che la Lega porta avanti da anni, con serietà e visione strategica”.

Lo dichiara Massimo Grimaldi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Campania.

“Il lavoro svolto dal Governo e dal ministro Matteo Salvini, insieme all’impegno costante dell’onorevole Gianpiero Zinzi, – continua Grimaldi – ha finalmente dato concretezza a un progetto fondamentale per il futuro infrastrutturale della nostra regione. Un hub strategico per il Mezzogiorno, capace di alleggerire la pressione su Capodichino e di attrarre nuovi investimenti. Un’infrastruttura decisiva – sottolinea Grimaldi -anche in vista dell’America’s Cup, appuntamento internazionale che richiederà una rete aeroportuale moderna ed efficiente per sostenere i flussi turistici e commerciali verso la Campania”.