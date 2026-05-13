ANNA BILOTTI (M5S): “LA POVERTA’ NON E’ UNA COLPA, SERVONO MISURE DI CIVILTA’ E POLITICHE PER IL LAVORO”

«Non possiamo accettare che la povertà venga trattata come una colpa. Chi è in difficoltà ha bisogno di sostegno, dignità e opportunità». A dirlo è la senatrice del Movimento 5 Stelle, Anna Bilotti, che è intervenuta a un incontro su “Giovani, donne, fragilità” ad Avellino. «Ci sono persone che alla fine del mese – aggiunge – devono scegliere se pagare una bolletta o una visita oppure fare la spesa. Non dobbiamo dimenticare, però, che dietro a tutto questo ci sono vite reali, persone, spesso segnate anche da un forte senso di umiliazione». «Lo Stato – sottolinea la parlamentare salernitana – deve farsi carico delle povertà. Per combattere le fragilità servono misure di civiltà». «Ringrazio il governatore campano, Roberto Fico, che ha riportato questo tema al centro quando ha detto che il reddito per le persone in difficoltà resta sempre un obiettivo e che questo deve andare di pari passo con l’accompagnamento al lavoro», evidenzia Bilotti, sostenendo la necessità di «individuare chi vive realmente una condizione di fragilità economica e, allo stesso tempo, rafforzare le politiche attive, gli investimenti e le opportunità occupazionali di qualità. Solo così possiamo costruire una società più giusta e inclusiva».

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