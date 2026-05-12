NOCERA INFERIORE. IL SINDACO PAOLO DE MAIO FIRMA ORDINANZA CONTRO GLI INCENDI AREE FERROVIA

Il Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha firmato l’Ordinanza Sindacale n. 6 dell’11 maggio 2026 finalizzata alla salvaguardia della sede ferroviaria e alla prevenzione del rischio incendi lungo le aree confinanti con la linea ferroviaria.

Il provvedimento è stato adottato a seguito della richiesta trasmessa da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), in considerazione Dell’approssimarsi della stagione estiva e del conseguente aumento del rischio di incendi nelle aree incolte invase da erbe secche, sterpaglie, rami pericolanti e altro materiale combustibile che potrebbe compromettere la sicurezza della circolazione ferroviaria.

L’ordinanza dispone che tutti i proprietari e conduttori dei terreni confinanti con la linea ferroviaria provvedano, per tutto il periodo di “grave pericolosità” estiva, alla pulizia e manutenzione delle aree di propria competenza, mantenendo sgombri i terreni fino a 20 metri

dal confine ferroviario da materiale potenzialmente infiammabile. Il provvedimento prevede inoltre l’obbligo di intervenire tempestivamente, a proprie cure e spese, per eliminare eventuali situazioni di pericolo segnalate da Ferrovie dello Stato Italiane,

al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione L’Amministrazione De Maio richiama l’attenzione dei cittadini sull’importanza della prevenzione e della corretta manutenzione delle aree private, soprattutto durante il periodo

estivo, per ridurre il rischio di incendi e tutelare la sicurezza urbana e ambientale.

“Con l’arrivo della stagione estiva è fondamentale rafforzare tutte le attività di prevenzione. – dichiara il sindaco Paolo De Maio – Questa ordinanza nasce dall’esigenza di tutelare la sicurezza della circolazione ferroviaria e la pubblica incolumità, prevenendo situazioni di

rischio legate all’incuria delle aree private confinanti con la linea ferroviaria. Rivolgiamo un appello alla collaborazione e al senso di responsabilità di tutti i proprietari interessati affinché vengano effettuati gli interventi necessari di pulizia e manutenzione.”

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