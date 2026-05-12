NOCERA INFERIORE. IL SINDACO PAOLO DE MAIO FIRMA ORDINANZA CONTRO GLI INCENDI AREE FERROVIA

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

Il Sindaco di Nocera Inferiore, Paolo De Maio, ha firmato l’Ordinanza Sindacale n. 6 dell’11 maggio 2026 finalizzata alla salvaguardia della sede ferroviaria e alla prevenzione del rischio incendi lungo le aree confinanti con la linea ferroviaria.
Il provvedimento è stato adottato a seguito della richiesta trasmessa da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), in considerazione Dell’approssimarsi della stagione estiva e del conseguente aumento del rischio di incendi nelle aree incolte invase da erbe secche, sterpaglie, rami pericolanti e altro materiale combustibile che potrebbe compromettere la sicurezza della circolazione ferroviaria.
L’ordinanza dispone che tutti i proprietari e conduttori dei terreni confinanti con la linea ferroviaria provvedano, per tutto il periodo di “grave pericolosità” estiva, alla pulizia e manutenzione delle aree di propria competenza, mantenendo sgombri i terreni fino a 20 metri
dal confine ferroviario da materiale potenzialmente infiammabile. Il provvedimento prevede inoltre l’obbligo di intervenire tempestivamente, a proprie cure e spese, per eliminare eventuali situazioni di pericolo segnalate da Ferrovie dello Stato Italiane,
al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione L’Amministrazione De Maio richiama l’attenzione dei cittadini sull’importanza della prevenzione e della corretta manutenzione delle aree private, soprattutto durante il periodo
estivo, per ridurre il rischio di incendi e tutelare la sicurezza urbana e ambientale.
“Con l’arrivo della stagione estiva è fondamentale rafforzare tutte le attività di prevenzione. – dichiara il sindaco Paolo De Maio – Questa ordinanza nasce dall’esigenza di tutelare la sicurezza della circolazione ferroviaria e la pubblica incolumità, prevenendo situazioni di
rischio legate all’incuria delle aree private confinanti con la linea ferroviaria. Rivolgiamo un appello alla collaborazione e al senso di responsabilità di tutti i proprietari interessati affinché vengano effettuati gli interventi necessari di pulizia e manutenzione.”

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