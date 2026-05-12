ANTONIO IANNONE (FDI): “PARTITI ALLA STAZIONE DI AFRAGOLA LAVORI PER OLTRE 500 POSTI AUTO”

“Da ieri sono iniziati i lavori per la creazione di 584 nuovi posti auto alla stazione alta velocità di Afragola (Napoli). Entro la fine del 2026 il nuovo parcheggio sara’ consegnato e integrera’ i 1295 stalli gia’ esistenti ma insufficienti ad accogliere l’utenza di una stazione classificata da RFI come Platinum, il massimo livello di rilevanza, essendo equiparata a scali come Roma Termini e Milano Centrale in quanto serve oltre 1,15 milioni di utenti, con un modal share medio del 7,44%. Fin dall’inizio del mio incarico come Sottosegretario al Mit ho individuato questa priorità’ ed ho incalzato l’Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani, Dottor Matteo Colamussi, affinche’ fosse realizzato questo ampliamento. In un anno e’ stato progettato e sono state raccolte tutte le necessarie autorizzazioni con l’apertura del cantiere proprio nella giornata di ieri. Nei prossimi giorni mi recherò’ in sopralluogo sul luogo dei lavori per assicurarne la realizzazione prima della fine del 2026. Grazie al Dottor Colamussi, che ha colto il mio indirizzo politico lavorando in tempi record per offrire una soluzione che altri governi non avevano mai realizzato creando infiniti disagi ad una vasta e variegata utenza che da anni si reca ad Afragola nell’incertezza di trovare un posto auto.” Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato al Mit.

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