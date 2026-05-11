LA NUOVA LEGGE ELETTORALE. RIUNIONE DI MAGGIORANZA A PALAZZO CHIGI CON I VERTICI DEI PARTITI

Si è tenuto, a Palazzo Chigi, un nuovo vertice di maggioranza tra la premier Giorgia Meloni e i leader dei partiti di maggioranza sulla riforma della legge elettorale. Al tavolo con la premier i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, insieme al presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi. Con leader delle forze di governo ci sono anche i ‘tecnici’ di partito: Giovanni Donzelli per Fratelli d’Italia, Alessandro Battilocchio e Stefano Benigni per Forza Italia, Roberto Calderoli per la Lega.

La coalizione di centrodestra “è determinata a proseguire il percorso su una nuova legge elettorale, con l’unico obiettivo di dotare l’Italia di una riforma che garantisca governabilità e stabilità, per l’intera legislatura, a chiunque vinca le elezioni”. E’ quanto confermano fonti della maggioranza, dopo il vertice di palazzo Chigi, sulla legge elettorale, alla presenza del premier Giorgia Meloni e dei leader delle forze di maggioranza, Tajani, Salvini e Lupi. “Con questo spirito, la maggioranza è pronta ad avviare il confronto con le opposizioni, per verificare se, come si auspica, vi sia convergenza sull’obiettivo della stabilità, o se piuttosto si preferiscano sistemi che, non garantendo un risultato chiaro, consentono di governare anche a chi non ha il consenso della maggioranza dei cittadini”.

“Nelle prossime ore i capigruppo alla Camera dei deputati del centrodestra contatteranno quelli dell’opposizione per avviare il tavolo di confronto”, viene reso noto dalle stesse fonti.