SALERNO, COMUNALI 2026. PRESENTATA LA LISTA DI FORZA ITALIA CON MARENGHI SINDACO

Presentata al Polo Nautico di Salerno la lista di Forza Italia a sostegno della candidatura a sindaco di Gherardo Marenghi. All’iniziativa hanno partecipato i candidati e i dirigenti del partito. In collegamento è intervenuto il sottosegretario ai Trasporti Tullio Ferrante. Presenti il segretario cittadino Giuseppe Fauceglia, il segretario provinciale Roberto Celano e il segretario regionale Fulvio Martusciello. Hanno partecipato inoltre il responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia, il senatore Maurizio Gasparri, e l’avvocato ed ex assessore Lello Ciccone. Assenti giustificati il parlamentare salernitano Attilio Pierro e Mimì Minella, impegnati nel Cilento. Nel corso della presentazione dei candidati di Forza Italia Salerno è intervenuto anche Raffaele Ciccone. “Gherardo Marenghi porta nella candidatura a sindaco di Salerno competenza, autorevolezza e visione. La sua esperienza universitaria rappresenta un valore aggiunto per una città che vuole crescere con serietà, innovazione e attenzione ai cittadini”, ha affermato Ciccone.

Share on: WhatsApp