PROVINCIALI DI AVELLINO 2026. ALAIA (CASA RIFROMISTA): “UNA CANDIDATURA UNITARIA AL DI FUORI DEI PARTITI”

Avellino. In vista della scadenza elettorale del prossimo 6 giugno per il rinnovo della Presidenza della Provincia di Avellino, il consigliere regionale Enzo Alaia interviene nel dibattito politico lanciando un appello a tutti gli amministratori chiamati al voto.

L’attuale fase, segnata dalla concomitanza con gli importanti appuntamenti amministrativi nei comuni e da equilibri territoriali in costante evoluzione, impone una riflessione seria sul futuro dell’Ente.

In un sistema di elezione di secondo livello, dove il voto di sindaci e consiglieri costituisce l’asse portante della rappresentanza, appare evidente come frammentazioni e fughe in avanti rischino di produrre una pericolosa paralisi politica.

Alaia intende promuovere un confronto aperto con tutti i sindaci e i consiglieri irpini finalizzato alla convergenza su un unico candidato.

Il fulcro dell’appello risiede nella necessità di affrancare la scelta del candidato dalle posizioni delle segreterie politiche, spesso calate dall’alto, restituendo il potere decisionale ai veri protagonisti: gli amministratori locali.

La proposta mira a individuare una figura che sia espressione autentica dei tanti territori, capace di aggregare le diverse anime della Provincia al di là delle appartenenze partitiche. Una figura autorevole, che sappia interpretare le varie istanze e assicurare stabilità e governabilità all’Ente, rendendosi garante di un progetto di rilancio complessivo.

L’obiettivo è quello di sottrarre Palazzo Caracciolo a contrapposizioni sterili che non rispecchiano le reali esigenze delle comunità locali per ripristinare, finalmente, il ruolo della Provincia quale centro nevralgico di coordinamento, programmazione, sviluppo e supporto strategico ai Comuni.

Enzo Alaia ribadisce la necessità di superare personalismi e divisioni, orientando ogni sforzo verso una scelta di equilibrio.

“Intendo promuovere un confronto aperto con tutti gli amministratori locali della Provincia Irpina con l’obiettivo di costruire la vera casa dei sindaci. Solo una guida condivisa potrà garantire la coesione necessaria tra la politica e il buon governo del territorio. Individueremo insieme una figura capace di aggregare le istanze locali, assicurare stabilità e governabilità. Garantiremo pari dignità a tutti per il bene della nostra terra”, ha dichiarato il consigliere regionale Enzo Alaia.