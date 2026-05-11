PROVJNCIA DI SALERNO. IL CONSIGLIERE MICHELE CILIBERTI A NAPOLI PER LA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA

Questa mattina, nella splendida cornice del Palazzo Salerno di Napoli, è stata presentata la tappa del Giro d’Italia Capaccio Paestum–Napoli, in programma giovedì 14 maggio.

“In fuga verso la bellezza” non è solo il titolo simbolico della tappa, ma un invito a raccontare l’anima dei nostri territori: paesaggi, storia, passione e comunità che si uniscono lungo il percorso di una delle competizioni sportive più amate al mondo, il Giro d’Italia.

A rappresentare la Provincia di Salerno, il Consigliere nonché Sindaco di Olevano sul Tusciano, Michele Ciliberti, testimone dell’orgoglio e dell’impegno delle nostre comunità nel valorizzare il territorio.

Il Presidente della Provincia di Salerno, Giuseppe Parente, dichiara “​È un’emozione unica vedere il Giro d’Italia tingere di rosa le strade del nostro straordinario territorio. La provincia non sarà solo un percorso di gara, ma una vetrina mondiale che mette in mostra le bellezze del salernitano: dalla maestosità della costa alle eccellenze delle aree interne.

​Il passaggio della carovana è una festa per le famiglie, per gli sportivi e per l’intera comunità. È la prova di quanto Salerno e la sua provincia siano centrali nei grandi eventi, capaci di accogliere e stupire con la loro storia e il loro calore”.

Il 14 maggio sarà una giornata di sport, emozione e bellezza: un viaggio che parte da Capaccio Paestum e arriva fino a Napoli, attraversando luoghi che raccontano la nostra identità.