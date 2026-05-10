GIANFRANCO LIBRANDI (FORZA ITALIA): “SULLA MATERNITA’ SI COSTRUISCE IL FUTURO DELLE FAMIGLIE”

“La Festa della mamma è un’occasione per riconoscere il valore di tutte quelle donne che ogni giorno tengono insieme famiglia, lavoro, educazione e cura. Essere madre oggi significa affrontare responsabilità sempre più complesse, ed è giusto che la politica continui a mettere la maternità tra le proprie priorità”.

Lo afferma Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania.

“Il governo di centrodestra ha riportato il tema della natalità e del sostegno alla famiglia al centro dell’agenda nazionale – sottolinea LIBRANDI – con misure concrete che segnano un cambio di passo importante e riconoscono il valore sociale della maternità”.

“Anche in Campania il calo delle nascite è un dato che merita attenzione – aggiunge il vicesegretario azzurro -. Non è soltanto una questione demografica, ma un tema che riguarda il futuro delle famiglie, la tenuta sociale e la capacità di dare stabilità alle nuove generazioni”. “Sostenere la maternità significa creare condizioni migliori perché ogni donna possa vivere questa scelta con serenità, senza

che diventi un ostacolo nel percorso professionale o nella vita quotidiana”, prosegue Librandi. “Da imprenditore so quanto sia

importante costruire modelli di lavoro più moderni, più flessibili e più attenti alla persona, capaci di conciliare produttività e qualità della vita”. “Oggi il pensiero va a tutte le madri campane e italiane – conclude LIBRANDI – per il loro impegno quotidiano, la loro forza e il ruolo fondamentale che svolgono nella crescita delle famiglie e della società. Difendere il loro diritto di scegliere liberamente la maternità significa rafforzare il futuro dell’Italia”.

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