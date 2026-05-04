REGIONE CAMPANIA. FONDI PER LA SANITA’ TERRITORIALE: ECCO LA RIPARTIZIONE PROVINCIA PER PROVINCIA

Il Presidente della Regione Campania Roberto Fico ha annunciato il piano di riparto delle risorse straordinarie, destinate alla Sanità Territoriale, provincia per provincia.

“La sanità territoriale” scrive Roberto Fico, “è uno dei punti centrali su cui stiamo lavorando per migliorare i servizi e avvicinarli davvero ai cittadini. Per questo, come già annunciato, abbiamo destinato 98 milioni di euro per il reclutamento di personale sanitario. E con la firma del decreto di riparto, le risorse sono state assegnate alle ASL in questa misura: 8,8 milioni ad Avellino, 6,9 milioni a Benevento, 20,3 milioni a Caserta, 12,6 milioni alla Napoli 1 Centro, 16,4 milioni alla Napoli 2 Nord, 19,1 milioni alla Napoli 3 Sud e 13,6 milioni a Salerno. Entriamo quindi nella fase realmente operativa. Ora bisogna trasformare questi fondi in servizi reali per far funzionare al meglio le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità e tutta la rete dell’assistenza di prossimità.”