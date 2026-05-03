GIUSEPPE FABBRICATORE (FDI): “GRAN PREMIO AGNANO, PRESENZA GOVERNO IMPORTANTE PER INTERO SETTORE”

“E’ stato un evento di grande rilievo e di partecipazione popolare che ha visto la significativa presenza della autorevole rappresentanza del Governo nazionale la quale sottolinea la grande attenzione per la valorizzazione ed il rilancio del settore”.

E’ quanto afferma il Vice presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore (FdI), che, oggi, all’Ippodromo di Agnano, ha partecipato alla 77ª edizione del Gran Premio Lotteria insieme con i Sottosegretari all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e alle Foreste, Giacomo La Pietra, alle Infrastrutture e ai Trasporti, Antonio Iannone, ed il Capogruppo di FdI in Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, Marco Cerreto.

“Questo importante evento dell’ippica italiana – sottolinea Fabbricatore – evidenzia una realtà che attrae tantissimi appassionati e coinvolge categorie economiche, a cominciare dagli allevatori, che il Governo ha sostenuto con varie misure, come la notevole riduzione dell’IVA sull’allevamento, per sostenere il comparto ippico che, oggi, vede l’Ippodromo di Agnano come luogo centrale per l’ippica italiana e per la valorizzazione del territorio”.