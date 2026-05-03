SALERNO. ANNALISA PARENTE (PRIMA SALERNO): “VIGILI DI QUARTIERE, SCELTA NECESSARIA PER SICUREZZA”

Negli ultimi mesi, a Salerno, i recenti episodi di cronaca stanno riportando con forza il tema della sicurezza al centro dell’attenzione. Sempre più cittadini percepiscono un clima di insicurezza diffusa, tra vandalismo, degrado e comportamenti che minano la serenità quotidiana. Parlare di sicurezza oggi non è più rimandabile.

Lo dichiara Annalisa Parente, candidata al Consiglio Comunale di Salerno nella Lista Prima Salerno. I provvedimenti adottati finora non bastano: serve un’azione più decisa e una presenza più visibile delle istituzioni sul territorio. Da candidata al Consiglio Comunale, ritengo fondamentale rafforzare il presidio delle forze dell’ordine nelle aree più sensibili e ripristinare figure come i vigili di quartiere, un tempo punto di riferimento nei rioni e strumento efficace di prevenzione, come avveniva anche durante l’amministrazione Menna, quando la presenza sul territorio garantiva maggiore ordine e vicinanza ai cittadini. Recuperare ciò che funzionava, adattandolo alle esigenze di oggi, è il primo passo per restituire ai cittadini quella serenità che meritano.