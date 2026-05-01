PASQUALE TRIDICO (M5S): “SALARIO GIUSTO SOLO RETORICA, DECRETO GOVERNO NON TOCCA POBERTA'”

“Il decreto Lavoro del governo Meloni si presenta come una risposta al problema del lavoro povero, ma è solo un’operazione di facciata. Dietro la formula del ‘salario giusto’ c’è solo retorica e nessuna svolta normativa. Esiste una direttiva europea sui salari minimi, esiste l’art. 36 della Costituzione che ha una portata più forte della retorica del ‘salario giusto’, ed esiste la contrattazione collettiva, ma si continua a non affrontare il nodo centrale: l’assenza di una tutela salariale minima legale e indicizzata all’inflazione contro il lavoro povero, realmente efficace per permettere una vita dignitosa a tutti i lavoratori”. Lo scrive il capodelegazione del M5S al Parlamento europeo, Pasquale Tridico, sul Fatto Quotidiano.

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