ROBERTO FICO: “IL 1 MAGGIO PARLA DI DIRITTI E DI DIGNITA’ DEL LAVORO, L’IMPEGNO DELLA REGIONE”

“Il Primo Maggio è una giornata che parla di diritti. E del rispetto dei diritti.

Il lavoro significa dignità, sicurezza, tutele, libertà e possibilità di costruire il proprio futuro.

Per questo serve attenzione costante verso tutte le situazioni di difficoltà, verso le vertenze aperte, verso i lavoratori che vivono momenti complicati.

È un impegno che riguarda le istituzioni ogni giorno.”

Lo scrive il Presidente della Regione Campania Roberto Fico.

Ma il tema del lavoro oggi significa soprattutto affrontare con serietà e responsabilità la questione della sicurezza.

Dietro i numeri che riportano gli infortuni e gli incidenti sul lavoro, ci sono esistenze e sogni spezzati, il dolore delle famiglie, il quotidiano che si stravolge in un istante. Le morti bianche sono intollerabili in una società civile e troppo spesso sono veri e propri omicidi.

Per questo, insieme all’Assessora al Lavoro Angelica Saggese, abbiamo chiesto alla Direzione regionale Tutela della Salute e alle ASL un rafforzamento straordinario delle attività di controllo e prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare attenzione ai cantieri, alla logistica, ai trasporti e alle filiere dei subappalti. Una scelta chiara e netta per far sì che la sicurezza sul lavoro diventi una cultura concreta e quotidiana.

Come Regione stiamo lavorando su tutti gli aspetti del lavoro, dalla sicurezza alla qualità dell’occupazione fino alla dignità salariale. Ed in questo quadro si inserisce anche la scelta di introdurre criteri premiali nei bandi regionali per le aziende che garantiscono una retribuzione minima oraria non inferiore ai 9 euro lordi.

È dalla qualità del lavoro e dal rispetto delle persone che passa la credibilità delle istituzioni e la forza di una comunità.