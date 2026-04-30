FRANCESCO MORRA (ANCI CAMPANIA): “SANITA’ TERRITORIALE, ORA COINVOLGERE I COMUNI”

“C’è un momento in cui le parole devono lasciare spazio alle decisioni. Per la sanità campana, quel momento è adesso”. Così Francesco Morra, presidente Anci Campania a margine del forum ‘Digital Health e SSN 3.0 – La sostenibilità come leva per l’integrazione’. L’iniziativa, promossa da Federsanità ANCI Campania e dal Forum dei Direttori Generali Area Sud.

“Oggi la sfida non è solo quella dell’innovazione, ma della costruzione di un sistema sostenibile, continuo e di qualità” ha spiegato indicando alcune sfide.

“Il confronto diretto con i Sindaci sulle sfide della sanità di prossimità, sull’integrazione dei servizi e sulla sostenibilità dei modelli organizzativi deve, sempre più, entrare nell’agenda.

È – ha aggiunto- una scelta politica. La medicina territoriale si costruisce nelle città, nei quartieri, nelle aree interne. I Comuni devono essere parte della governance: i Sindaci rappresentano il primo presidio istituzionale sui territori e non possono più essere spettatori nei processi decisionali”.

“La Campania – ha ricordato – arriva a questo appuntamento dopo un risultato significativo come l’uscita dal piano di rientro sanitario, un traguardo che segna però l’inizio di una nuova fase. Oggi non ci sono più scuse, l’autonomia riconquistata significa responsabilità piena: garantire servizi migliori, ridurre le disuguaglianze e costruire una sanità più vicina ai cittadini, servono scelte concrete”.

“La nuova sanità deve contare su governance larga, su obiettivi condivisi, su obiettivi chiari” ha concluso.