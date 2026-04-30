ANTONELLA BALLONE E’ LA NUOVA PRESIDENTE DEL COMITATO CAMERE DI COMMERCIO SU LAVORO E COMPETENZE

Antonella Ballone, presidente della Camera di commercio del Gran Sasso d’Italia, è stata nominata chair dello ‘Skills and jobs committee’ di Eurochambres, il Comitato che riunisce i sistemi camerali europei sui temi delle competenze e dell’occupazione. Un incarico di rilievo che riconosce il percorso e l’impegno della presidente Ballone, rafforzando al contempo il ruolo del sistema camerale italiano nel dibattito europeo su competenze e lavoro. La presidente Ballone succede a Martha Schultz, nominata presidente della Austrian federal economic chamber, alla quale il sistema camerale italiano esprime un sentito ringraziamento per il lavoro svolto. E’ stato inoltre nominato vice-chair Philokypros Roussounides, segretario generale della Cyprus chamber of commerce and industry.

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