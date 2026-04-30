CIRIELLI (FDI) E CASCIELLO (NOI MODERATI): “SOLIDA ALLEANZA CON FORZA ITALIA IN TUTTA LA CAMPANIA”

‘Non entro nelle dinamiche interne di Forza Italia, che appartengono legittimamente alla vita di un partito alleato. Posso però dire, per ciò che riguarda i rapporti con Fratelli d’Italia, che dopo il confronto chiarificatore delle ultime settimane il clima è certamente molto sereno e il dialogo politico è proseguito in modo costruttivo”. Lo afferma Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e parlamentare di Fdi, commentando l’impegno elettorale per le prossime comunali in Campania. ”L’incontro chiarificatore con Fulvio Martusciello -assicura Cirielli- è servito a raggiungere l’unità nelle due città principali dove si andava al voto Salerno e Avellino , peraltro due capoluoghi di provincia , ed è oggettivamente un risultato determinante per il centrodestra. Ovviamente, ho agito d’accordo con il coordinatore regionale Iannone. Posso confermare, quindi, che oggi siamo soddisfatti dei rapporti tra Fdi e Fi ”, conclude Cirielli.

”In questa fase siamo pienamente impegnati nella campagna elettorale sui territori e il nostro lavoro è tutto concentrato sulla costruzione di un centrodestra credibile, competitivo e vicino ai cittadini. Per questo francamente non comprendiamo perché si continui a paventare divisioni o rotture che, nei fatti, non esistono”. Lo dichiara Luigi Casciello, coordinatore regionale di Noi moderati in Campania. ”I rapporti con Forza Italia -assicura Casciello- sono buoni, solidi e improntati a una collaborazione politica leale, così come avviene con tutti gli alleati della coalizione. Il confronto tra forze politiche è naturale, ma non va confuso con divisioni strategiche che oggi non vediamo”.