SALERNO. MANUEL GATTO (NOI POPOLARI RIFORMISTI UDC): “CRESCE L’ENTUSIASMO ATTORNO AD ARMANDO ZAMBRANO”

Redazione Agenda PoliticaTutte le notizie

“Attorno alla candidatura a Sindaco di Armando Zambrano sta crescendo la partecipazione e l’entusiasmo di una città, quella di Salerno, stanca di proclami e di annunci. E’ il momento di affidare la guida della nostra Salerno all’esperienza ed al buon senso di un uomo che, nel solo interesse della città, si è voluto mettere in gioco, sostenuto dalle liste della coalizione, a partire da Noi Popolari Riformisti Udc”. E’ quanto dichiara Manuel Gatto, candidato al Consiglio Comunale nella lista Noi Popolari Riformisti Udc.

“Con la presentazione del programma alla città”, continua Gatto, “entriamo nella fase piu’ calda di questa avvincente campagna elettorale che ci sta portando in ogni casa ed in ogni azienda di Salerno, per spiegare ai Salernitani cosa vogliamo fare e come vogliamo farlo”

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