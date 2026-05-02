COMUNE DI SARNO. LA GIORNATA DEL RICORDO IL 5 MAGGIO PER LE VITTIME DELL’ALLUVIONE DEL 1998

“La tragedia di Sarno colpì profondamente l’anima e il cuore della nostra comunità.” Il Comune di Sarno ricorda le vittime della frana del 5 maggio 1998, una delle pagine più dolorose della sua storia. A ventotto anni da quel tragico evento, la città rinnova il proprio impegno nel custodire la memoria, nel rispetto delle vittime e delle loro famiglie.
Programma della commemorazione
Ore 17:00
Conferimento della cittadinanza onoraria
al Maestro Nino D’Angelo
Aula Consiliare – Palazzo San Francesco
Ore 19:00
Celebrazione Eucaristica in memoria delle vittime – Duomo di Episcopio – San Michele Arcangelo
A seguire Corteo commemorativo da Piazza Duomo fino al Monumento dedicato alle vittime,
con deposizione della corona d’alloro.