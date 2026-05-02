SALERNO, COMUNALI 2026. D’ALESSIO (AZIONE): “CON ZAMBRANO PER DARE DISCONTINUITA'”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Da troppi anni Salerno versa in uno stato di evidente degrado. Lo vediamo nei fatti: i nostri ragazzi partono perché qui non trovano opportunità, le società sportive sono costrette a elemosinare spazi in strutture fatiscenti, ogni giorno i cittadini ci segnalano strade sporche e parchi abbandonati.”

Lo dichiara il deputato di Azione Antonio D’Alessio.
Questa tendenza va invertita. Serve competenza e serve discontinuità rispetto a chi ha amministrato finora. Zambrano è un professionista molto esperto che può guidare una fase nuova per la città. É il momento in cui Salerno deve decidere se rassegnarsi alla situazione che è sotto gli occhi di tutti o scegliere di cambiare.

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