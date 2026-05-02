CAVA DE’ TIRRENI. DOMENICA 3 MAGGIO L’EVENTO DI APERTURA PER IL CANDIDATO ARMANDO LAMBERTI

Tocca, adesso, ad Armando Lamberti, il candidato Sindaco di Cava de’ Tirreni, sostenuto dal Movimento Cava ci Appartiene. Il docente universitario, domani, domenica 3 Maggio, illustrerà ai cittadini il suo ricco programma elettorale, in un evento in programma in serata, a partire dalle 19:30.
“Carissime/i,con molto piacere Vi invito” scrive Armando Lamberti, ” a partecipare alla manifestazione politica del Movimento Civico “Cava ci Appartiene “ che si terrà Domenica 3 maggio alle ore 19.30 presso il Teatro Comunale “ Luca Barba” in Corso Umberto I,153″