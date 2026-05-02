SALERNO. VANIA ROCCO FERRAIOLO (AVANTI SALERNO): “INCENTIVI PER LE START UP CHE NASCONO IN CITTA'”

Redazione Agenda Politicadai Comuni

Continua a guardare al mondo dei giovani e del lavoro Vania Rocco Ferraiolo, candidata al Consiglio Comunale di Salerno, nella lista Avanti Salerno, a sostegno della candidatura a sindaco di Vincenzo De Luca.

“C’è bisogno,” sottolinea Vania Rocco Ferraiolo, “di trovare, nel bilancio comunale o anche attraverso finanziamenti esterni, Incentivi per la nascita di startup locali Ecco le principali modalità attraverso cui un comune può sostenere il tessuto imprenditoriale innovativo:
​1. Bandi a Fondo Perduto e Contributi Diretti. ​Questa è la forma più esplicita di trasferimento finanziario. Il comune pubblica un bando di gara con requisiti specifici (es. startup giovanili, tecnologiche o a impatto sociale).
​Voucher per servizi: Invece di dare contanti, il comune eroga “buoni” spendibili per consulenze legali, contabili o tecnologiche.
​Contributi in conto capitale: Copertura di una percentuale delle spese di investimento iniziali.
Concessione di Spazi e Beni Immobili. ​Spesso il valore più grande che un comune può offrire è l’accesso a infrastrutture a costi ridotti:
​Coworking e Incubatori Comunali: Affitto di scrivanie o uffici a canone agevolato o simbolico.
​Riutilizzo del patrimonio abbandonato: Assegnazione di immobili comunali dismessi tramite bandi per la rigenerazione urbana, destinati a diventare hub tecnologici.

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