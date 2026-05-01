SALERNO, PROVINCIALI 2026. GEPPINO PARENTE: “LUNEDI’ 4 MAGGIO SI VOTA PER CONTINUARE”

Redazione Agenda PoliticaPrima pagina, Primo piano

“Il 4 maggio si vota per continuare, insieme: per costruire una comunità provinciale più coesa, capace di riconoscere le specificità di ogni territorio. ”

Lo dichiara Geppino Parente, Sindaco di Bellosguardo, candidato del centro sinistra alla carica di Presidente della Provincia di Salerno.

Una Provincia che ascolta, che programma, che lavora territorio per territorio, attraverso il confronto costante con i sindaci e gli amministratori e con momenti programmatici capaci di trasformare esigenze e proposte in una visione condivisa

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